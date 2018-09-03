Перший екземпляр Mercedes-Benz G-Class 2019 уже продається в Україні

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У січні 2018 відбувся світовий дебют Mercedes-Benz G-Class 2019 - абсолютно нового покоління культового німецького позашляховика. І ось, через півроку, в Україні завезли перший екземпляр новинки.

Автомобіль продає автосалон АвтоДом, заявлена ціна Mercedes-Benz G-Class 2019 - 190 тис. євро. До слова, в Німеччині купити новий Гелендваген можна мінімум за 107, 5 тис. євро, повідомляє Автоцентр.

Завезений "Кубик" оснащений 4,0-літровим твін-турбо V8 на 422 л. с. і 9-ступінчастою автоматичною трансмісією. До 100 км / год позашляховик прискорюється за 5,9 с, а його максимальна швидкість складає 210 км / ч.

Серед відмінностей Mercedes-Benz G-Class 2019 від попередника - більш "круглі" форми в дизайні, збільшені габарити, менша маса (на 170 кг), незалежна передня підвіска, посилена "шумка", більший кліренс і віртуальна приладова панель.