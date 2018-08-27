В рамках конкурсу автомобільної елегантності в Пеббл Біч (Каліфорнія, США) Audi презентувала прототип електричного суперкара. Крім видатних динамічних показників, автомобіль може похвалитися деякими інноваційними рішеннями і навіть практичністю.

Ім'я суперкара - Audi PB18 e-tron, автомобіль приєднується до електричного модельному ряду компанії, первістком якого ось-ось стане великий кросовер. У Audi пояснюють, що новий суперкар настільки ж зручний в повсякденному житті, наскільки швидкий на гоночному треку.

У першому не дозволяє засумніватися 470-літровий багажник (спасибі кузову shooting brake), за друге ж відповідають три електромотора: один на передній осі (150 кВт) і два на задній (350 кВт). Зрозумілою мовою, сумарна потужність суперкара становить 680 к.с. Але і цей показник можна збільшити на короткий час майже на сотню - до 775 к.с. В такому випадку Audi PB18 e-tron розженеться до 100 км / год менш, ніж за дві секунди. Вага автомобіля - всього 1 550 кг.

Максимальна швидкість не оголошена, але, незважаючи на більш швидкий розгін, вона буде нижча, ніж у автомобіля з ДВС схожої потужності. А ось пробіг на одній зарядці відомий і становить 500 км. Цікаво, що через 800-вольтну систему зарядити батарею ємністю 95 кВтг можна всього за 15 хвилин, інформує Автоцентр.

Зрозуміло, на даний момент прототип носить статус концепту. Але з його допомогою Audi демонструє технічні можливості і вивчає реакцію потенційних покупців, які цілком можуть побажати придбати подібний автомобіль. А там і до дрібносерійної збірки рукою подати.