Виробник автоматів Калашникова випустив електромобіль

Промисловий концерн Калашников (колишній «Іжмаш») представив електромобіль для цивільного ринку. Новинку показали на форумі «Армія-2018», вона називається Іж UV-4. UV-4 є продовженням електромобіля Ovum. У порівнянні з Ovum цивільний електромобіль має подовжений кузов і чотирьох-, а не двомісний салон.

У UV-4 - каркасно-панельна конструкція кузова, несуча рама зварена зі сталевих труб, а зовнішні панелі зроблені з пластика. Дверей у машини немає. Довжина - 3,4 м, ширина - 1,5 м, висота - 1,7 м. UV-4 оснащений електродвигуном потужністю 50 кВт (68 к.с.), він забезпечує максимальну швидкість 80 км / год. Споряджена маса електрокара - 650 кг. Машина оснащена літій-залізо-фосфатними батареями, запас ходу на одній зарядці - до 150 км.

Прес-служба «Калашникова» зазначає, що електрокар простий у використанні і вимагає мінімального обслуговування. За якою ціною планується пропонувати Іж UV-4, не повідомляється, інформує Автоцентр.