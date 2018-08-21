В Києві засвітився оригінальний Бетмобіль

На столичних дорогах засвітився оригінальний Бетмобіль, придбаний свого часу українським підприємцем у американської кіностудії Warner Bros. Pictures.

Оригінальний Бетмобіль можна побачити не тільки в США, а з недавнього часу і в Україні. Днями на вулицях Києва був помічений евакуатор, який перевозив Бетмобіль, повідомляє Автоцентр.

Всього в світі існує три таких машини. Одну з них придбав у американської кіностудії Warner Bros. Pictures український підприємець Андрій Джазовський.

Бетмобіль зі США доставили прямо в Литву, де машина перебувала на реставрації кілька місяців. В результаті машина може не тільки добре їздити - а в її основі лежить шасі Сhevrolet Caprice і двигун V12 від BMW 1994 року випуску. У автомобіля висуваються муляжі кулеметів, а з «реактивного сопла» виривається полум'я.

За екземпляр, який сфотографували в Києві, просять орієнтовно 250 тисяч євро. Вже намітилися і покупці.