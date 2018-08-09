Виготовлено Mercedes-всюдихід для навколосвітньої подорожі

Всюдихід для навколосвітньої подорожі розроблений за активної участі компанії Earth Cruiser Australia, яка вже 65 років спеціалізується на автомобілях для професійних мандрівників.

Нова машина побудована на шасі популярного всюдихода Mercedes-Benz Unimog U430. Розроблено дві модифікації: Earth Cruiser Explorer XPR 440 - c довжиною кузова фургона 4,4 м, і його менший побратим Earth Cruiser Explorer XPR 380 - з 3,8-метровим «житлом». У першому випадку застосовується довга колісна база - 3600 мм, а в другому - коротка (3150 мм).

Кузов фургон, що цікаво, має підйомний дах, а також передні і бічні стінки. Таким чином, в похідному положенні фургон не виступає за габаритну висоту кабіни, що дуже зручно для транспортування в контейнерах.

У стандартне оснащення входять баки, що підігріваються: один для води на 860 л, а інший на 800 л палива. Останнього повинно вистачати на пробіг 3500 км. Крім того, машина оснащена двома літій-іонними батареями і сонячними панелями на даху.

Комфорт в далекій дорозі забезпечують пральна машинка на 2,5 кг, мікрохвильовка і, звичайно ж, кондиціонер.

Всередині є не тільки кухонний блок з виносним електро барбекю, але і душова кабіна, і біотуалет. Також уставновлені два холодильника - з камерами на 212 і 68 л.

Який же будинок на колесах без спальні. У нашому випадку тут одне двоспальне ліжко і два одномісні.

Для кругосвітньої подорожі буде вельми до речі телематична система з супутниковим трекером. Вона також включає 5 відеокамер, здатних записувати все навколо і передавати онлайн протягом 45 днів.

Що ж стосується позашляхових здібностей Mercedes-Benz Unimog U430, то вони безмежні. Це повний привід, знижений ряд у трансмісії, блокуються диференціали, портальні мости, максимальні кліренс і кути в'їзду і з'їзду.

У рух машину приводить потужний 300-сильний турбодизель, що працює в парі з автоматизованою механічною коробкою передач. Якщо ж машина все-таки застрягне, то їй на допомогу прийдуть дві електричні лебідки спереду і ззаду - з тяговим зусиллям по 9000 кг кожна.

Earth Cruiser Explorer XPR 380 взутий в спеціальні шини зі вставками run-flat, а тому не бояться проколів. Машина також оснащена системою централізованого регулювання тиску в шинах, інформує Автоцентр.