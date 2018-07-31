Поліс ОСЦПВ - тонкощі обовязкового страхування

Будь-який автотранспортний засіб в Україні має обов'язково мати страховку ОСЦПВ. Без поліса неможливо поставити машину на облік в МРЕВ. В разі ДТП страховка допоможе уникнути зайвих витрат.

Поряд з техпаспортом і водійським посвідченням Поліс ОСЦПВ або як ще його називають «автоцивілка» повинен бути в наявності у кожного автовласника. І оформляти його потрібно всім без винятку водіям. Якщо такого документа немає, ви не зможете поставити машину на облік в МРЕВ. За водіння без обов'язкової страховки вас запросто оштрафують на суму до 850 гривень.

Є ще один важливий момент, про який не варто забувати. Чинний страховий поліс допоможе уникнути зайвих фінансових витрат, якщо ви станете винуватцем ДТП. В цьому випадку збиток, нанесений потерпілій стороні, замість вас буде виплачувати страхова компанія. А якщо ви самі опинитеся постраждалою стороною, також зможете розраховувати на компенсацію, але вже для себе.

Поліс ОСЦПВ: які корисні нововведення очікують водіїв у 2018 році?

Приємною несподіванкою для водіїв, що оформляють автоцивілку в 2018 році, стало введення електронного полісу. Це означає, що нарівні з паперовою версією страховки, діє і електронний аналог. І багато автолюбителів уже скористалися цим зручним сервісом.

Оформити поліс ОСЦПВ швидко і зручно можна в страховій компанії PZU Україна, перейшовши за посиланням https://www.pzu.com.ua/individual/avto/osago.html. В цьому випадку заощадите час, і ціна на автоцивілку буде нижче, ніж при оформленні в офісі компанії. Оплатити страховку ви зможете будь-яким зручним способом: готівкою або розрахуватися банківською карткою.

На сайті можна розрахувати попередню вартість автостраховки, скориставшись онлайн-калькулятором.

Як правильно вибрати страхову компанію?

На ринку автострахування працює близько 50 компаній. Але проблема в тому, що не всі страхові компанії мають ліцензію, яка дозволяє займатися наданням послуг в сфері автострахування. А немає ліцензії, відповідно немає і страхових виплат.

Щоб залучити клієнтів, такі недобросовісні компанії спеціально занижують вартість поліса. В результаті, автовласники не можуть отримати страхове відшкодування. Висновок напрошується сам собою: не варто економити на обов'язкове страхування. Заощадите пару сотень гривень сьогодні - втратите набагато більше, якщо настане страховий випадок.

Краще рішення — вибрати страхову компанію, яка вже зарекомендувала себе в сфері автострахування. Таким надійним страховим партнером на сьогоднішній день є компанія PZU Україна.

Які ризики покриває страховка ОСЦПВ від PZU?

Водії, які оформили поліс ОСЦПВ в компанії PZU Україна, отримують повний комплекс послуг автострахування:

У разі ДТП діє принцип прямого врегулювання.

Потерпіла сторона отримає страхове відшкодування від компанії PZU Україна, а не від страхової компанії винуватця ДТП.

При оформленні поліса клієнтам надаються безкоштовні послуги, серед яких евакуація авто в разі ДТП, заміна коліс, заправка паливом і ін.

Гарантовані виплати по Європротоколу.

Швидко (протягом 27 днів) і без рішення суду.

Оформлення онлайн-поліса, не виходячи з дому.

«Автоцивілка» зі збільшеним лімітом страхової виплати (до 50000 грн).

Поліс ОСЦПВ від компанії PZU допоможе автовласникам уникнути багатьох неприємних ситуацій і відчувати себе фінансово захищеним.