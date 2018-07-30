Mercedes-Benz готує до показу електрокар EQ-C

Компанія Mercedes-Benz планує провести закриту презентацію свого першого електричного кросовера EQ-C 4 вересня в рамках конференції в Стокгольмі. Така інформація була озвучена виданням Insideevs.

Також очікується, що публічна прем'єра моделі відбудеться на Паризькому автосалоні, а для США електромобіль представлять на моторшоу в Лос-Анджелесі.

Офіційних технічних подробиць поки немає, але в якості зразкового орієнтира можна використовувати характеристики однойменного концепту, силова установка якого розвиває 408 к.с. На розгін до 100 км год концепту потрібно менше 5 секунд, а запас ходу в залежності від циклу складає від 400 до 500 км.

В основі Mercedes-Benz EQ-C лежить платформа MEA (Modular Electric Architecture), на якій в майбутньому побудують цілу лінійку електричних моделей, інформує Автоцентр.