Перший електрокар Audi e-tron презентують у вересні цього року

Компания Audi визначилася з новою датою прем'єри свого першого електричного кросовера e-tron. Запланований на серпень дебют довелося перенести через арешт виконавчого директора Руперта Штадлера.

Довгоочікувана прем'єра Audi e-tron відбудеться 17 вересня на закритій презентації в Сан-Франциско. Попередні замовлення на модель почнуть приймати відразу після дебюту, але до шоу-румів електрокроссовер добереться тільки в наступному році.

Головною «фішкою» електромобіля стануть анонсовані раніше бічні камери замість дзеркал заднього виду. Зображення з камер буде передаватися на спеціальні екрани, розташовані в кутах передньої панелі.

Силова установка Audi e-tron складається з пари електромоторів сумарною потужністю близько 360 к.с. Ємність тягової батареї - 95 кВтг. Запас ходу на одній зарядці складе 400 км (по циклу WLTP).

До 2020 року Audi має намір розширити лінійку електрокарів до трьох моделей. Крім того, виробник розробляє домашні зарядні станції, повідомляє Автоцентр.