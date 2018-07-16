Компанія Hyundai готується до випуску нових моделей

У найближчі два роки лінія компанії Hyundai може поповнитися двома абсолютно новими моделями - пікапом Santa Cruz і восьмимісним кросовером Palisade.

Hyundai Palisade повинен стати новим флагманським кросовером бренду, попередником якого можна назвати концепт-кар HDC-2 Grandmaster, який дебютував на початку літа на моторшоу в Пусані, повідомляє Автоцентр.

Очікується, що модель Palisade дебютує в наступному році в автосалоні в Детройті і буде побудована на платформі «брата-близнюка» Kia Telluride.

Під капотом кросовера виявиться 265-сильний турбомотор 3.3 V6, спарений з 8-ступінчастим "автоматом". При цьому повний привід буде доступний тільки в якості опції.

Хоча корейський виробник поки офіційно не підтвердив запуск в серію пікапа Santa Cruz, але вже майже точно відомо, що модель з'явиться в лінії бренду в 2020 році і буде орієнтована в першу чергу на американський ринок.

Дизайн майбутнього пікапа буде перегукуватися із зовнішністю однойменного шоу-кара 2015 року, а основними конкурентами моделі виступлять пікапи Ford Ranger, Honda Ridgeline і Toyota Tacoma

Крім гучних новинок, найближчим часом Hyundai представить оновлені версії компактних моделей i10 і i20, а також модернізований седан Elantra.