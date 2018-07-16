В Єгипті під час розкопок виявили майстерню для бальзамування

Археологи виявили майстерню для проведення бальзамування і позолочену срібну маску на розкопках підземного комплексу в єгипетській Саккарі. Про це повідомляє видання LiveScience.

Маска покривала обличчя мумії, що лежала в дерев'яному саркофазі, який погано зберігся. Як випливає з написів на ньому, мумія належить священику, який служив богині Мут.

«Виявлення цієї маски можна назвати сенсацією. Масок з дорогоцінних металів збереглося до наших днів небагато, адже могили багатих сановників були розграбовані ще в давнину», - зазначив керівник дослідницької групи з Тюбінгенського університету (Німеччина) Рамадан Бадрі Хуссейн.

Археологи також знайшли майстерню, в якій проводилося бальзамування і де збереглися пляшечки, що містять масла та інші субстанції, необхідні для бальзамування. Усередині також було виявлено два великих басейни, де, ймовірно, висушували тіла померлих.

Майстерня розташувалася над шахтою, в якій збереглися мумії, саркофаги і похоронні приналежності.

Раніше, в липні 2018 року, стало відомо, що під час розкопок в Олександрії (Єгипет) археологи виявили чорний гранітний саркофаг, який є одним з найбільших знайдених єгипетських саркофагів.