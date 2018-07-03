Skoda "взула" колеса Bentley

Останнім часом серед власників автомобілів Skoda набирає популярність мода "взувати" свої авто в колеса Benyley. Причому не тільки в наших краях - подібне практикують і європейці, інформує Автоцентр.

Найчастіше таким займаються володарі ліфтбеків і універсалів Octavia, особливо оспортивнених версій RS. На другому місці за популярністю - модель Superb.

Єдине, що у всій цій історії бентежить - походження коліс: вони не справжні "бентлівські". Це звичайні китайські копії, які продаються по 1-1,5 тис. доларів за комплект. Хоча чому дивуватися, адже справжні колеса від того ж Bentley Continental GT коштують як, скажімо, стара Фабія. Так що дозволити собі їх шкодівці часто не можуть.