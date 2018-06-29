На супутнику Сатурна виявлені ознаки позаземного життя

Вчені Південно-Західного НДІ виявили складні органічні молекули в замерзлій рідині, яку викинули гейзери Енцелада, супутника Сатурна. Знахідка збільшує ймовірність існування живих організмів на небесному тілі. Про це повідомляє видання Science Alert. Раніше було відомо, що на Енцеладі присутні найпростіші вуглецеві сполуки, молекулярна маса яких не перевищувала 50 дальтон. Однак тепер дослідники знайшли у викинутих кристалах льоду органічні молекули, які важчі молекули метану приблизно в 10 разів і маса яких становить понад 200 дальтон. За словами вчених, Енцелад став єдиним об'єктом Сонячної системи після Землі, який володіє умовами, що задовольняють усі основні вимоги до існування життя. У Енцелада вкрай розріджена атмосфера, а під водяною мантією знаходиться тверде силікатне ядро. Під крижаною поверхнею Енцелада є океан, всередині якого, ймовірно, активні гідротермальні джерела, що нагрівають воду до 90 градусів за Цельсієм.

У лютому 2018 року міжнародна група вчених з Австрії та Німеччини повідомили про те, що їм вдалося відтворити умови на супутнику Сатурна Енцеладі, щоб з'ясувати, чи придатні вони для існування архей - одноклітинних мікроорганізмів, що нагадують бактерії. Виявилося, що організми Methanothermococcus okinawensi можуть виживати на супутнику, а також виробляти метан, знайдений в газових гейзерах небесного тіла.