Одесит збудував власний електрокар

Машина вийшла частково кумедною. А все тому що, творець прагнув надати їй вигляду легендарної Антилопи-Гну з роману "Золоте Теля" Ільфа і Петрова.

Єдине, з чим творець не визначився, так це з цільовим використанням свого творіння. Деякі з користувачів запропонували організувати фотосесії за участю авто в центрі Одеси або ж катати на ньому дітей.

Електрокар отримав спицеві колеса, повністю функціональну оптику і салон яскравого забарвлення. Спереду на капоті красується статуетка на кшталт тієї, що встановлюються на моделі Rolls-Royce (Дух екстазу), а ззаду красується великий напис "Studebaker".

Технічні характеристики електромобіля не повідомляються. Однак, з огляду на компактні розміри авто, можна припустити, що за його рух відповідає малопотужний мотор і батарея невеликої ємності, інформує Автоцентр.