Одесит збудував власний електрокар
Одеський інженер і автолюбитель Станіслав Радченко побудував незвичайний електромобіль.
Машина вийшла частково кумедною. А все тому що, творець прагнув надати їй вигляду легендарної Антилопи-Гну з роману "Золоте Теля" Ільфа і Петрова.
Єдине, з чим творець не визначився, так це з цільовим використанням свого творіння. Деякі з користувачів запропонували організувати фотосесії за участю авто в центрі Одеси або ж катати на ньому дітей.
Електрокар отримав спицеві колеса, повністю функціональну оптику і салон яскравого забарвлення. Спереду на капоті красується статуетка на кшталт тієї, що встановлюються на моделі Rolls-Royce (Дух екстазу), а ззаду красується великий напис "Studebaker".
Технічні характеристики електромобіля не повідомляються. Однак, з огляду на компактні розміри авто, можна припустити, що за його рух відповідає малопотужний мотор і батарея невеликої ємності, інформує Автоцентр.