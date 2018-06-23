Toyota повертає седан Camry на ринок Західної Європи

Компания Toyota прийняла рішення повернути седан Camry на ринок Західної Європи. Модель покинула європейську лінійку в 2004 році через низьку популярність.

Роль «флагманського» седана в Європі грала модель Avensis, але тепер відбудеться зворотна рокіровка і їй на зміну повернеться Camry. Виробництво Toyota Avensis на британському заводі вже згорнуто, повідомляє Автоцентр.

Відмова від Avensis також пов'язана з постійно падаючими продажами моделі. Крім того, модель позбавлена ​​важливої для європейського ринку гібридної версії, яка присутня в лінійці Тойота Камрі.

Саме гібридна Camry і буде пропонуватися в Європі. Інших версій європейці не отримають. Camry Hybrid оснащена 2,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором, сумарною потужністю 211 к.с.