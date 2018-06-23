Найдешевший кросовер Renault вийде на європейський ринок

Псевдокроссовер Renault Kwid, який продається в Індії і Південній Америці за 4-5 тис. євро, зможуть купити і європейці. Про це свідчать фото тестового прототипу моделі, зроблені в Іспанії фотошпигуном Motor1. Ці ж знімки говорять про те, що автомобіль переживе планове оновлення, повідомляє Автоцентр.

Швидше за все, в Європі піднятий хетчбек буде продаватися під брендом Dacia. А ось якщо він вийде на український ринок, тут його слід очікувати з шильдиками Рено.

Судячи із зображень, у модернізованого Renault Kwid інші бампери, колісні арки і частково решітка радіатора. Двигуни, судячи з усього, залишаться тими ж - 0,8- і 1,0-літрові бензинові агрегати на 57 і 68 сил. Обидва двигуни стикуються з 5-швидкісною механікою і переднім приводом.

До слова, Renault Kwid є бестселером марки в Індії. З тих пір, як машина з'явилася в продажу восени 2015 року, вона розійшлася тиражем понад 200 тис. примірників.