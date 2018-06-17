Вчені впевнені, що динозаври знову зявляться на Землі

Вчені зробили таку заяву після того, як виявили в бурштині стародавнього комара, який напився крові доісторичної тварини. Тіло комахи віком 45 млн років збереглося до наших днів завдяки смолистій речовині.

На думку групи вчених, динозаври знову з'являться на Землі. Це стане можливо завдяки маніпуляціям з ДНК. Фахівці мають намір використовувати кров комахи, видобуту з древнього комара. Вони виявили в ній профіріни гемоглобіну і сподіваються відновити динозаврів. Деякі експерти вважають, що це неможливо, але ентузіастів зупинити неможливо. Вони постійно проводять дослідження.

Оптимісти впевнені, рано чи пізно вдасться знайти древніх комарів або мух, витягти з них кров доісторичних тварин, які раніше мешкали на нашій планеті і відновити динозаврів. Їх ДНК збираються схрестити з генами алігаторів, пернатих і інших представників біологічних видів. Але це станеться в майбутньому, а поки вчені сперечаються про можливість здійснення такого проекту.