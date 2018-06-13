Ford представила оновлений спорткар Mustang Shelby 350

Легендарна версія Мустанга практично не отримала зовнішніх змін, за винятком двох нових кольорів кузова і антикрила з опціональним щитком Gurney flap, який значно поліпшує притискну силу на високих швидкостях.

Головні технічні зміни торкнулися настройки ходової частини. Модель отримала більш жорстку підвіску з новим комплектом пружин, а також зміненими настройками амортизаторів MagneRide.

Двигун V8 5.2 змін не зазнав і як і раніше розвиває 533 к.с. і 582 Нм. Шестиступінчаста "механіка" Tremec також змін не отримала.

Крім того, оновлений Mustang Shelby 350 отримав розширену базову комплектацією, в яку увійшла мультимедійна система SYNC 3 з екраном на 8 дюймів, а також спортивні крісла Recaro з електроприводом. В якості опції тепер можна замовити преміальну аудіосистему Harman, інформує Автоцентр.