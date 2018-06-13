Як повідомляє Gizmodo, за допомогою аналізу крові можна передбачати дату появи малюка на світ.

Так, дослідники Медичної школи Стенфордського університету взяли аналіз РНК і ДНК у 30 вагітних жінок. При цьому біоматеріал вони здавали на кожному тижні вагітності. Вчені з'ясували, що набір рівнів генів змінюється з розвитком плоду. Завдяки цьому вдалося передбачити точний термін початку пологів з ймовірністю до 45%. Точність методу УЗД в тих же умовах склала 48%. Далі були обстежені 38 майбутніх породіль, які перебували під постійним наглядом через високу ймовірність передчасних пологів. В результаті фахівцями було виявлено метод прогнозування пологів з точністю від 75% до 80% на підставі семи генів РНК. Автори дослідження відзначають важливість своєї розробки для підвищення якості ведення вагітності та виживання новонароджених. Раніше повідомлялося, що фахівці з Базельського університету Швейцарії розробили штучну тканину, яка допоможе боротися з хворобами крові.