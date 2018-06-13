За допомогою аналізу крові можна передбачати дату появи малюка
Вчені повідомили про виявлення нового методу визначення термінів народження дитини.
Як повідомляє Gizmodo, за допомогою аналізу крові можна передбачати дату появи малюка на світ.
Так, дослідники Медичної школи Стенфордського університету взяли аналіз РНК і ДНК у 30 вагітних жінок. При цьому біоматеріал вони здавали на кожному тижні вагітності. Вчені з'ясували, що набір рівнів генів змінюється з розвитком плоду. Завдяки цьому вдалося передбачити точний термін початку пологів з ймовірністю до 45%. Точність методу УЗД в тих же умовах склала 48%. Далі були обстежені 38 майбутніх породіль, які перебували під постійним наглядом через високу ймовірність передчасних пологів. В результаті фахівцями було виявлено метод прогнозування пологів з точністю від 75% до 80% на підставі семи генів РНК. Автори дослідження відзначають важливість своєї розробки для підвищення якості ведення вагітності та виживання новонароджених. Раніше повідомлялося, що фахівці з Базельського університету Швейцарії розробили штучну тканину, яка допоможе боротися з хворобами крові.