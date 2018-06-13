В Ізраїлі розкопали голову біблійного царя

Мініатюрних розмірів скульптура, якій близько 2800 років, була виявлена ​​в стародавньому місті Авель Бет-Маахи на півночі Ізраїлю. За припущеннями, вона зображує біблійного царя. Про це повідомляє Live Science.

Маріо Тобіа, студент-інженер з Єрусалиму, виявив скульптуру минулого літа в стародавньому місті, який кілька разів згадується в Біблії. Скульптура зображує голову людини з довгим чорним волоссям і бородою. У нього темні мигдалеподібні очі і серйозний вираз обличчя.

Розмір голови всього лише 5,1 на 5,6 сантиметрів, колись вона була частиною невеликої статуетки, кажуть археологи.

"Не дивлячись на маленький і безневинний зовнішній вигляд голови, вона дає нам унікальну можливість поглянути в очі знаменитій людині з минулого, - сказав професор Роберт Маллінс. - Ми здогадуємося, що, швидше за все, зображений цар, але не можемо це довести".

Радіовуглецевий аналіз органічного матеріалу, знайденого в тій же будівлі, що і мініатюрна скульптура, передбачає, що об'єкт був побудований в 902-806 роках до нашої ери.

Скульптура могла зображувати царів Ахава з Ізраїлю, Азаїла з Арама-Дамаска або Етбаала з Тіра.

Розкопки продовжаться цього літа, археологи сподіваються знайти інші артефакти, які зможуть допомогти визначити, кого зображує мініатюрна скульптура.