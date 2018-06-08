У Голландії почали друкувати житлові будинки на 3D-принтері

Голландський Ейндховен може стати першим в світі містом, в якому з'являться житлові будинки, зроблені за допомогою 3D-принтера. Про це пише The Guardian.

Перші п'ять будинків, зведені подібним чином, повинні бути виставлені на ринок оренди в середині 2019 року. На самий дрібненький з них, з двома спальнями, вже подали заявки 20 сімей.

Голландська будівельна компанія Van Wijnen, яка займається реалізацією інноваційного проекту, вважає, що такий метод будівництва дозволить вирішити проблему нестачі кваліфікованих будівельників в Нідерландах. Використання 3D-принтера також має скоротити фінансові витрати і екологічний збиток за рахунок скорочення кількості використовуваного цементу.

Використовуваний 3D-принтер по суті являє собою величезну роботизовану руку з насадкою, яка видавлює спеціально розроблений цемент. Цемент "друкується" за проектом архітектора, додаючи шар до шару для створення стіни, збільшуючи її міцність.

"Нам не потрібні форми, які використовуються сьогодні для створення будинків, зроблених з цементу, тому ми ніколи не будемо використовувати більше цементу, ніж це необхідно", - сказав менеджер будівельної компанії Ван Гурп.

Дизайнери описали стиль першого набору будинків як "ексцентричні блоки в зеленому ландшафті", які ілюструють той факт, що тривимірний друк дозволяє будувати будівлі "практично будь-якої форми, тоді як традиційний бетон дуже жорсткий за формою".

Ван Гурп сказав, що краса 3D-друку полягає в тому, що люди з часом зможуть будувати будинки у відповідності зі своїми власними смаками.