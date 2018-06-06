Чому варто купити кондиціонер Neoclima

Надмірна спека не дає спокійно жити? Не знаєте, де шукати притулок, щоб її перечекати? Забезпечити оптимальний температурний режим вдома допоможе кондиціонер Neoclima. А як же всі ті страшні хвороби органів дихання та хронічні застуди, які пророкують скептики у якості наслідків від використання кліматичної техніки? Звичайно, більшість з них – результат шаблонного мислення та бурхливої фанатазії затятих критиків. Однак, далеко не всі користувачі знають, які з теорій про шкоду кондиціонерів можна сміливо пропускати мимо вух.

Розвінчуємо стереотипи: кілька загальновідомих «страшилок» про кондиціонери

Придбати кондиціонери Neoclima можна в moyo. Щоб зважитися на покупку, варто ознайомитися з кількома найпоширенішими міфами про кліматичні пристрої, а точніше – їх спростуваннями.

1. Застуда – кращий друг кондиціонера. Найчастіше хворіють ті, хто регулярно використовує кліматичну техніку. Звичайно, в теорії, «підхопити» застуду в результаті використання пристрою можна – щоправда, лише за умови повного ігнорування правил техніки безпеки та базових рекомендацій щодо експлуатації, наведених у мануалі.

2. Алергічна реакція точно з’явиться, якщо користуватися спліт-системою. Швидше навпаки – накопичення пилу та бруду в важкодоступних куточках житлового приміщення може спричинити появу первинних симпотомів алергії. В свою чергу, моделі Neoclima оснащені спеціальними фільтруючими елементами, що очищують повітря та забезпечують можливість дихати «на повну».

3. А як щодо сухості повітря? Існує думка, що брендові девайси пересушують повітряну масу, тим самим приносячи шкоду шкірі, слизовим оболонкам, нігтям та волоссю жителів приміщення. Звичайно, це надмірно спотворена реальність, адже більшість пристроїв Neoclima адаптовані для використання у різних кліматичних умовах і оснащені функцією зволоження повітря.

4. Погане самопочуття, слабкість і млявість – справа в кондиціонерові. Через надто високу гучність роботи зовнішнього блока за легендою виникають навіть мігрені. Щоправда, скептики не враховують один простий нюанс – шуму в процесі його функціонування в приміщенні майже не чути.

5. Привіт, грибок!» Ще однин популярний міф про кондиціонери – теорія про появу, накопичення та поширення в повітрі хвороботворних бактерій та плісняви. Правда ж трішки інакша – переважна більшість пристроїв Neoclima наділена функцією самоочищення, тобто автоматичного видалення мікробів, бруду та пилу з внутрішніх стінок корпусу та комплектуючих.

6. Кондиціонери Neoclima – чергова можливість переконатися в тому, що кліматична техніка це насправді один з найкращих актуальних винаходів людства. Виявляється, порятунок від спеки влітку та надмірної прохолоди восени можна придбати за доступною і, ба більше, привабливою ціною.

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