Honda засвітила незвичайний фургон - без центральної стійки кузова

Новий вантажний фургон Honda N-VAN відноситься до субкомпактних автомобілів, т. зв. кей-карів і пропонується в трьох виконаннях, що відрізняються по дизайну, повідомляє Автоцентр.

При погляді на Honda N-VAN важко повірити, що це вантажний фургон. У машини повністю засклений кузов і в салоні 4 крісла. Вся справа в тому, що чисто пасажирські, 5-місні кей-кари (у Honda така модель називається N-BOX) обкладаються більшими податками.

Фургон N-VAN як і всі кей-кари відрізняється досить своєрідним дизайном і вертикальною посадкою. Машина пропонується в трьох варіантах зовнішнього оформлення. Це N-VAN G і N-VAN Fun, що відрізняються оптикою і переднім бампером. Ці обидві моделі мають високий дах. А ось третя версія - N-VAN Сool має дизайн аналогічний з N-VAN G, однак дах тут уже стандартної висоти.

Вантажний кей-кар від Honda можна замовити в синьому, чорному, сірому, білому і навіть рожевому кольорах. Переднє і задні пасажирські крісла складаються, утворюючи рівну вантажну площадку: довжиною 2,63 м або 1,51 м від спинок передніх сидінь.

Honda N-VAN у версії Fun відрізняється іншою оптикою, переднім бампером і високим дахом.

Задні зсувні двері зліва по борту істотно полегшують вантаження-вивантаження, так як тут відсутня центральна стійка. У підсумку виходить дверний отвір шириною 1,58 м.

Складні крсла утворюють рівну підлогу, відсутність центральної стійки полегшує вантаження-вивантаження.

Вантажопідйомність машини з урахуванням водія і переднього пасажира становить 350 кг. Обсяг вантажного відсіку не називається, проте фірма гарантує, що тут поміститься 40 ящиків з пивом.

Під капотом у Honda N-VAN розташований бензиновий двигун в 660 см куб.

Мініатюрний фургончик Honda N-VAN щодо активної безпеки дасть фору багатьом повнорозмірним побратимам. Машина укомплектована фірмовим safety пакетом Honda Sesing, який включає систему автоматичного гальмування, адаптивний круїз-контроль і систему виявлення пішоходів. В арсеналі також система, яка контролює рух по обраній смузі, а також система, яка вміє читати дорожні знаки.