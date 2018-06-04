SpaceX вивела на орбіту ракету з європейським супутником

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Компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал, яка повинна вивести на орбіту європейський телекомунікаційний супутник SES-12. Пряму трансляцію записe можна було подивитися на YouTube-сторінці SpaceX.

Це 11-й за рахунком успішний старт ракети в 2018 році. При старті використовувалася раніше повернутий перший ступінь ракети, за допомогою якої у вересні минулого року запускався в космос американський секретний міні-шатл X-37B

Запуск супутника SES-12 масою 5,4 тонни забезпечить широкосмуговим інтернетом і іншими засобами зв'язку азіатсько-тихоокеанський регіон планети і країни Близького Сходу. У майбутньому компанія планує повністю перейти на ракети типу Block 5, призначені для 50 запусків.