Skoda випустила броньований Superb

Компанія Skoda у співпраці з британськими фахівцями випустила особливу версію флагмана Superb - машину, яка не боїться зброї деяких видів. За основу був узятий дизельний універсал - з двигуном на 187 к.с, повідомляє Автоцентр.

В основі Skoda Superb Estate (саме так і називається новинка) лежить бронекапсула і візуально вона нічим не відрізняється від звичайної моделі.

Автомобіль здатний витримати постріли з автоматичної зброї і гранатометів (клас захисту PAS 300), може їхати на спущених шинах, а також подавати "сигнал лиха".

Щоб водій зміг впоратися з важкуватим авто, посилено підвіску і гальма. При цьому в салоні є всі зручності, включаючи комплекс мультимедіа з 8-дюймовим екраном і GPS.

Розробляли новинку три роки і ось через тривалий час вона вийшла на ринок. Ціна Skoda Superb Estate - 136,5 тис. євро.