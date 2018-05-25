Facebook посилив контроль за політичною рекламою

Починаючи з четверга, 24 травня, соціальна мережа Facebook посилює контроль за політичною рекламою. Соцмережа буде перевіряти розташування і особистість замовника, якому доведеться обов'язково вказувати, ким оплачена реклама. Раніше в соціальній мережі Twitter також оголосили про посилення правил для політичної реклами.

У четвер правила вступили в силу для користувачів Facebook і Instagram, які проживають на території США, в найближчі місяці вони торкнуться вже користувачів у всьому світі. Глава Facebook Марк Цукерберг написав на своїй сторінці в соцмережі, що метою нової стратегії є запобігання дезінформації і втручання у вибори. "Ці зміни не вирішать всі проблеми, однак вони значно ускладнять спроби зробити те, що зробили росіяни під час виборів 2016 року - використовувати фальшиві сторінки, щоб запускати рекламу", - підкреслив Цукерберг.

У свою чергу, Twitter також має намір найближчим часом запровадити нову стратегію в області політичної реклами. Так, кандидати на виборах в Конгрес США в 2018 році отримають позначку в профілі, яка буде свідчити про їхню участь в політичних перегонах. Більш строгі вимоги пред'являть і до користувачів, які захочуть розмістити політичну рекламу. Зокрема, їм доведеться підтвердити, що вони проживають у США.

Нагадаємо, Facebook виявився в центрі скандалу навколо витоку даних десятків мільйонів користувачів цієї соціальної мережі. Як з'ясувалося, британська компанія Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборчим штабом Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, яке пропонувало користувачам скласти їх психологічний портрет. В ході останньої передвиборної кампанії в США Cambridge Analytica використовувала особисті дані частини електорату для створення адресної і психологічної вивіреної політичної реклами.

У зв'язку з цими подіями багато інтернет-компаній змінили свою стратегію в області захисту особистих даних. Так, інтернет-гігант Google оголосив про намір боротися з маніпуляціями і поширенням фейковий новин. Починаючи з травня, замовники політичної реклами на сервісах компанії повинні надавати документ, який свідчить про законне право на проживання у США, інформує dw.