Порошенко підписав закон про зміну правил ввезення автівок на територію України

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 5470-д, що позбавить необхідності показувати сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам придбаної за кордоном автівки під час пропуску на митну територію України.

Наразі громадяни, які ввозять до України автівку, мають показати на кордоні сертифікат відповідності екологічним стандартам - причому отримати його можна лише на території України. Закон замінює слова "пропуск на митну територію" висловом "митне оформлення", тож сертифікат відповідності треба буде надати саме під час митного оформлення автівки.

Окрім того документ передбачає, що при ввезенні до України автівок швидкої допомоги як гуманітарної допомоги відповідність екологічним стандартам не матиме значення.