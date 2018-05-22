Чай може знищити до 80 відсотків ракових клітин

Вчені Університету в Суонсі (Великобританія) використовували екстракт чаю (Camellia sinensis) для створення квантових точок - напівпровідникових наночастинок, які поглинають і випускають випромінювання в залежності від їх розмірів. Показано, що вони перешкоджають зростанню злоякісних пухлин легенів, знищуючи до 80 відсотків ракових клітин. Стаття фахівців опублікована в журналі Applied Nano Materials. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Відомо, що листя чаю містять біологічно активні речовини - поліфеноли, вітаміни і антиоксиданти. Як показали фахівці, рослина може бути використана як матеріал для виробництва нетоксичних квантових точок, оскільки поліфеноли служать стабілізуючим агентом і сприяють утворенню сферичних металів з солей . Дослідники змішали екстракт чаю з частинками сульфату кадмію і сульфіду натрію, а отриманий розчин інкубували, домігшись створення квантових точок розміром 2-5 нанометрів.

На культурах клітинних тканин аденокарциноми легенів було показано, що квантові точки здатні проникати всередину ракових клітин, міцно зв'язуватися з ними і сприяти їх знищенню, приводячи до зменшення злоякісних новоутворень на 80 відсотків. Наночастини також володіли антимікробною активністю, пригнічуючи ріст хвороботворних мікроорганізмів. Цей ефект обумовлений тим, що квантові точки сприяють руйнівному для клітини окислювальному вибуху, викликаючи прискорений синтез кисневих радикалів.