Вчені розвіяли легенди щодо смерті Адольфа Гітлера

Французькі вчені встановили точну дату смерті засновника тоталітарної диктатури Третього рейху Адольфа Гітлера, провівши перші з 1946 року дослідження концентраційних фрагментів його зубів. Про це повідомляє Phys.org.

За їх словами, останки, які в 2017 році передала Росія, є справжніми. Експертиза підтвердила, що Гітлер помер 30 квітня 1945 року.

"Ми можемо припинити всі теорії змови про Гітлера. Він не втік до Аргентини на підводному човні, він не перебуває на прихованій базі в Антарктиді або на темній стороні Місяця", - заявив керівник експертної групи Філіп Шарльє.

Вчені оглянули фрагмент черепа, який повністю збігся з радіографією Гітлера за рік до смерті. Вони виявили сліди отрути на фрагментах зубів і протезах фюрера, а також отвір від кулі.

Нагадаємо, нещодавно неподалік від узбережжя Данії знайшли німецький підводний човен U-3523, який нібито перевозив керівництво нацистської Німеччини до Південної Америки в 1945 році.