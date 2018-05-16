Китайці показали новий кросовер Volkswagen Tharu

Міністерство промисловості Китаю опублікувало в своїй базі живі фото Volkswagen Tharu - нового компактного кросовера VW, який є найближчим родичем Skoda Karoq, повідомляє Автоцентр.

Габарити Volkswagen Tharu становлять 4 453 x 1 841 х 1 632 мм, а розмір колісної бази дорівнює 2: 680 мм. У плані дизайну він ближче до великого кросу Volkswagen Atlas / Teramont і позашляховика Tiguan, хоча в профілі можна помітити мотиви того ж Шкодовського Карока.

На китайському ринку машина з'явиться з бензиновими моторами 1.2 і 1.6 потужністю 116 і 150 к.с. відповідно. Як очікується, двигуни будуть зістиковуватися з 7-швидкісним роботом DSG і переднім приводом.

Пропонуватися Volkswagen Tharu буде зі світлодіодною оптикою, панорамним люком, камерою кругового відеоогляду.

У продажу новий кросовер VW з'явиться до кінця року, але, крім Піднебесної, він повинен вийти на ринки Мексики, Аргентини і Росії, так що не виключена поява і повнопривідної версії.