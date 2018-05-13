Папа Римський продав свій Lamborghini

Фото: lamborghini.com

Спорткар Lamborghini, виготовлений спеціально для Папи Римського Франциска, проданий на аукціоні Sotheby's. Він пішов з молотка за 715 тисяч євро, повідомляється на сайті автомобільної компанії.

Відзначається, що виручка з продажу буде передана понтифіку, який збирається розподілити їх на чотири благодійні організації.

Папа залишив на машині автограф під час її презентації у Ватикані в листопаді минулого року.

Спеціальна модель Lamborghini для папи пофарбована в білий колір. Уздовж корпуса автомобіля прокладені дві золотисті смужки, що дублюють кольори прапора Ватикану.