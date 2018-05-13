Автомобілебудівна компанія Riversimple створила воднемобіль Rasa

Автомобілебудівна компанія Riversimple з Уельсу стверджує, що їй вдалося створити працездатний і безпечний легковий воднемобіль Rasa, який сьогодні може запросто скласти конкуренцію вдалим моделям електромобілів.

Двомісному воднемобілю, який отримав ім'я Rasa, вистачає однієї заправки в 1,5 кг водню на 480 км шляху, і виробник вже заявляє про свою готовність налагодити його серійне виробництво не пізніше, ніж до 2020 року.

Rasa - незвичайний водневий автомобіль. Його дизайн, над яким попрацював Кріс Рейтц (автор Fiat 500) - це вміле поєднання футуристичних і ретро рис. Технічно ж головною відмінністю Раси від всього створюваного раніше, є оснащення кожного колеса своїм електромотором. А також застосування в конструкції авто надлегких матеріалів, що наділили воднемобіль дуже невеликою вагою в 580 кг. Завдяки цьому йому вдається демонструвати непогані результати розгону до 100 км / год за 10 с, інформує Автоцентр.

Рухається Rasa за рахунок водневих елементів, які перетворюють кінетичну енергію рекуперативної гальмівної системи в електрику, що заряджає суперконденсатори, розміщені у фронтальній частині авто. При цьому, з вихлопної труби водневого автомобіля виділяється тільки чистий водяний пар.

Творці комерційного воднемобіля вважають своє дітище ефективнішим, ніж Tesla S. Пояснюють вони це його найнижчою собівартістю і енергетичною економічністю.

Також засновник Riversimple готовий продемонструвати світу і свою щедрість, заявляє, що не збирається приховувати нюанси використовуваних в Rasa технологій. Компанія планує відкрити всі вихідні коди, щоб їх могли копіювати всі бажаючі.