В ЄС суттєво впав продаж дизельних авто

У першому кварталі 2018 року на території ЄС було зафіксовано 17-процентне падіння рівня продажів дизельних автомобілів, і 34-відсоткове зростання продажів електромобілів, повідомляє Автоцентр.

Асоціація європейських автомобільних виробників (ACEA) опублікувала звіт з продажу автомобілів на території ЄС за перший квартал 2018 року.

Виявилося, що продажі дизельних легкових автомобілів в Європейському союзі скоротилися на 17% (всього було придбано 1 574 333 дизельних авто). У цей період споживачами було куплено на 322 622 дизельних автомобіля менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Дане зниження попиту на дизельні авто було компенсовано збільшенням продажів бензинових автомобілів - на 14,6%, що на 300 000 авто більше, ніж в минулому році (загальний продаж бензинових авто в 1 кварталі 2018 - 2 303 129). А також за рахунок зростання популярності і попиту на електромобілі, продажі яких показали значне зростання - на 34,3%, і плагін-гібриди - зростання на 60,2%.