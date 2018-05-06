В Ірані презентували перший у світі мотоцикл для людей з інвалідністю
Пересуватися на такому мотоциклі досить зручно.
Розробила мотоцикл Захара Сєдих з міста Мешхед.
Захара з дитинства пересувається на інвалідному візку і, природно, це пов'язано з чималими проблемами. Автобуси в іранській глибинці не оснащені пандусами, та й таксисти нерідко відмовляються перевозити інвалідів.
Новий транспортний засіб зібрали з двох мотоциклів. По центру встановлена широка платформа з пандусом. Тобто, управляти таким байком можна не покидаючи інвалідного крісла.
Пересуватися на такому мотоциклі досить зручно, проте його винахідник не може отримати водійські права. Справа в тому, що в ісламському Ірані дуже насторожено ставляться до жінок-мотоциклісток. Проблему Захари взяла під особистий контроль віце-президент Ірану, повідомляє news.ua.