Папа Римський Франциск виставив на продаж свій єдиний ... суперкар

Італійський спортивний автомобіль Lamborghini Huracan Папі Франциску подарував автовиробник ще в листопаді 2017 року. За заявами понтифіка, з тих пір задньопривідний суперкар ніхто не експлуатував, а тому на продаж він йде фактично без пробігу, але зате з автографом самого Франциска на передньому капоті машини.

Автомобіль Lamborghini Huracan, що належить папі Римському, буде виставлений на продаж на аукціоні Sotheby's 12 травня 2018 року, повідомляє Автоцентр.

Згідно із заявою, «всі доходи від продажу суперкара підуть на руки Святішому Отцеві, який потім направить їх: 70% - до бюджету міста Ніневія, Ірак (місто, яке сильно постраждало від боїв, що ведуться у ньому з ІДІЛ), 10% - гуманітарній організації «Amici per il Centrafrica Onlus», 10% - міжнародній асоціації хірургів «Groupe International Chirurgiens Amis de la Main »(GICAM) і 10% - асоціації Папи Івана XXIII».