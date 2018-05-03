В Китаї компанії взяли під контроль емоції працівників

Китайські компанії розробили систему, яка дає можливість контролювати емоційний стан співробітників. В даний час на унікальну систему з відстеження емоцій співробітників перейшли 10 корпорацій. Їх робітникам доводиться носити на виробництві головні убори зі вбудованими сенсорами мозкових хвиль. Датчики дозволяють фіксувати мозкову активність співробітників. На думку представників китайських корпорацій, це дозволить підвищити ефективність роботи - технологія вибудовує індивідуальний графік. Якщо співробітник знаходиться в депресії, йому дають більше перерв. Якщо працівник втомився - технологія передає тривожний сигнал. Як стверджують представники State Grid Zhejiang Electric Power, система дозволила підвищити виручку на 315 мільйонів доларів з 2014 року.