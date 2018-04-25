Потужний електрокар BMW iX3 вийде на ринок у 2020 році

У рамках Пекінського автосалону 2018 баварський автогігант представив електричний кросовер iX3. Поки це концепт, але вже в 2020 році він стане доступним покупцеві.

Передсерійний BMW iX3 майже повністю відповідає дизайну звичайного X3 третього покоління. Проте, у новинки інше оформлення передньої частини, зокрема фірмові "ніздрі" злили воєдино (як відомо, вони завжди були роздільними), "аеродинамічні" колеса і видозмінені бампера.

За рух BMW iX3 відповідає один двигун потужністю 270 к.с. Швидше за все, товарна модель отримає ще й двомоторну версію з більшою продуктивністю (як і личить сучасним електричним SUV`ам). Живить мотор батарея ємністю "понад 70 кВтг", якої вистачає на 400 км пробігу. Зарядити її можна за допомогою 150-кіловатної зарядки - на це знадобиться всього 30 хв.

Як заявляє виробник, випуск iX3 буде налагоджений на спільному підприємстві BMW і Brilliance Automotive в Китаї. Ймовірно, на інших заводах марки її теж стануть випускати, адже немає сумнівів в тому, що машина стане глобальною моделлю, пише Автоцентр.