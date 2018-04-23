Втомлений постійним ниттям дружини, китаєць винайшов робоплиту

Кадр: sina.com.cn

Житель Китаю винайшов робоплиту після того, як втомився від скарг дружини на невміння готувати. Про це повідомляє інформаційний портал CGTN.

Хе Цин (He Qing), генеральний директор однієї з банкетних компаній, представив свій винахід на міжнародному китайському ярмарку технологій в Шанхаї. Чоловік зізнався, що працював над винаходом сім років. «Розумна робоплита не тільки звільнить мене від кухонних обов'язків, а й дозволить всім жінкам не витрачати час на підготовку їжі», - зазначив він. Цин зізнався, що як тільки винахід з'явився у них вдома, дружина перестала на нього скаржитися.

За словами Цина, робоплита готує їжу за три-чотири хвилини. Після цього вона сама себе миє. Найближчим часом китаєць планує здавати її на прокат за депозит в десять тисяч юанів і брати по одному юаню за кожну приготовану страву.

Користувачі китайської соціальної мережі Weivo з ентузіазмом зустріли новинку. Користувач @chengyuyan зазначив, що «історія Цина говорить нам, що лінь - головний двигун прогресу». Однак користувач @mushimuzhao заперечив, мовляв, робоплита не зможе сама порізати і почистити продукти, що часто займає найбільше часу.