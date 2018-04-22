Китай представив найдешевший електрокар у світі

Китайський електромобіль Baojun E100, який створив General Motors, привертає вартістю. Ціна Baojun E100 стартує з позначки в 5300 доларів, тобто це один з найдешевших електрокарів в світі.

Baojun E100 - двомісний міський автомобіль завдовжки не більше 3 м. Інтер'єр електрокара досить стриманий - з невеликою віртуальною панеллю приладів і компактною центральною консоллю.

Новий Baojun E100 отримав електромотор потужністю 40 л. с. і з максимальним обертовим моментом 110 Н ∙ м. Він здатний розвинути 100 км / год і проїхати 155 км без підзарядки. Зарядити електромобіль від домашньої електромережі можна за 7,5 години.