У Німеччині знайшли скарби короля Харальда I Синьозубого

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У Німеччині знайшли скарби, які міг заховати король Харальд I Синьозубий, що правив Данією в кінці X століття. Про це повідомляють видання The Guardian і Deutsche Welle.

Близько трьох місяців тому археолог-любитель Рене Шон (Rene Schön) і його 13-річний помічник Лука Малашніченко (Luca Malaschnitschenko) прочісували з металошукачами острів Рюген, що розташовується в Балтійському морі біля берегів Померанії. Один з них помітив на землі щось блискуче. Знахідка нагадувала обривок алюмінієвої фольги, але вони вирішили подивитися на неї ближче, виявилося, що це предмет зі срібла.

В середині квітня розкопками зайнялися професіонали. Вони виявили в зазначеному шукачами скарбів місці близько 600 монет, перли, намиста, кільця, брошки і амулети у вигляді молота Тора, заховані більше тисячі років тому. За оцінкою археолога Міхаеля Ширрена (Michael Schirren), це найбільший скарб з монетами Харальда Синьозубого, знайдений на півдні Балтики.

За величезним скарбом зі старої легенди полювали півтора століття. Здається, не дарма.

Найдавнішими монетами, викопаними на Рюген, були дирхами з Дамаска, викарбувані в 714 році. Найновіші монети, знайдені під час розкопок, датуються 983 роком. Це може свідчити про те, що скарби були зариті в кінці 980-х років, коли Харальду довелося бігти в Померанію. «Ми маємо справу з тим рідкісним випадком, коли знахідка, схоже, підтверджує історичні джерела», - говорить археолог Детлеф Янцен (Detlef Jantzen).

Харальд I Синьозубий прийшов до влади в 958 році. Він завоював Норвегію і частину сучасної Швеції, при ньому Данія офіційно прийняла християнство. Деякі джерела стверджують, що хрещення в підсумку призвело до бунту, який очолив син короля Свен Вилобородий. На відміну від батька, він залишився язичником і вважав за краще традиційні набіги.

У 2010 році повідомлялося, що в Ютландії виявили резиденцію Харальда Синьозубого. На її місці збереглися залишки чотирьох дерев'яних будівель - так званих «довгих будинків», - а також інші споруди.