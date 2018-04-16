У Львові презентували автобус нового покоління

У Львові 14 квітня пройшов перший у Східній Європі показ принципово нового міського автобуса MAN Lion's City 2018 року.

Це принципово нова за останні 18 років розробка компанії MAN Truck & Bus серед низькопольних міських автобусів.

MAN Lion's City отримав не тільки інший дизайн, а й повністю світлодіодну оптику і ліхтарі. Машина комплектується новітнім турбодизельним двигуном D15 і гібридним модулем MAN Efficient Hybrid, що допомагає заощадити до 16% палива. Незалежна передня підвіска і нова технологія в амортизаторах поліпшує керованість і плавність ходу.

MAN Lion's City, без сумніву, є найбільш знаковою новинкою 2018 року в даному класі і є головним претендентом на звання «Bus of the Year 2019» ( «Міський автобус 2019 року»). Переможця цього престижного міжнародного конкурсу, як повідомляє Автоцентр, за традицією будуть нагороджувати в Салоні комерційних автомобілів IAA в Ганновері, у вересні цього року.