Європейські автовиробники відтепер змушені будуть застосовувати нові технології для забезпечення безпеки руху

Про це передає Die Welt.

За словами комісара ЄС з транспорту Віолети Булк, виробникам автомобілів тепер необхідно буде використовувати сучасні технології для забезпечення безпеки як автомобілістів, так і пішоходів, які останнім часом стали частіше підпадати під колеса в європейських містах.

Йдеться про використання автоматичного екстреного гальмування або системи попередження про виїзд за межі смуги руху. Крім того, планується впровадження системи інтелектуального помічника, який буде автоматично скидати швидкість в різних населених пунктах.

Переключитися на іншу передачу і підвищити швидкість можна буде тільки в ручному режимі, про що буде повідомляти система.

Завдяки таким заходам можна буде знизити кількість аварій на десятки відсотків у 2018 році.