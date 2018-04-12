Європейські автовиробники відтепер змушені будуть застосовувати нові технології для забезпечення безпеки руху
Європейська комісія почала розробку нового законопроекту, який дозволить посилити заходи безпеки для автомобілістів.
Про це передає Die Welt.
За словами комісара ЄС з транспорту Віолети Булк, виробникам автомобілів тепер необхідно буде використовувати сучасні технології для забезпечення безпеки як автомобілістів, так і пішоходів, які останнім часом стали частіше підпадати під колеса в європейських містах.
Йдеться про використання автоматичного екстреного гальмування або системи попередження про виїзд за межі смуги руху. Крім того, планується впровадження системи інтелектуального помічника, який буде автоматично скидати швидкість в різних населених пунктах.
Переключитися на іншу передачу і підвищити швидкість можна буде тільки в ручному режимі, про що буде повідомляти система.
Завдяки таким заходам можна буде знизити кількість аварій на десятки відсотків у 2018 році.