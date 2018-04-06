Вчені виявили місце, де живуть люди після смерті

Професор Університету Північної Кароліни Роберт Ланц розповів, що після смерті люди потрапляють в паралельний простір і отримують шанс воскреснути.

Вчений порівняв життя людини з рослиною, яка в'яне, щоб в недалекому майбутньому розквітнути. Свою теорію Ланц довів за допомогою теорії біоцентризму.

Раніше співробітники Каліфорнійського університету США повідомили, що паралельні світи існують. У деяких з них Землю все ще населяють динозаври, а де-не-де Англія не колонізувала Америку. Подібні висновки дозволили зробити вченим вивчення мікрочастинки, здатної існувати в двох станах одночасно, а значить, і перебувати в двох місцях одночасно.