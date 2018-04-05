У Чумацькому Шляху знайшли «місто» чорних дір

Зображення: Columbia University

Група астрономів під керівництвом Чака Хейлі (Chuck Hailey) з Колумбійського університету в США виявила в центрі Чумацького Шляху кілька десятків зоряних скупчень, всередині яких можуть перебувати до 20 тисяч чорних дір. Про це повідомляє видання Science Alert.

Вважається, що поблизу надмасивної чорної діри, що знаходиться в ядрі Галактики, має спостерігатися збільшення числа менших чорних дір. Це явище називається піком щільності (англ. Density cusp), проте до цих пір підтвердження його існування знайдено не було. Вченим було відомо про наявність в Чумацькому Шляху лише близько 50 надкомпактних об'єктів, хоча результати моделювання зоряної динаміки пророкують, що у внутрішніх областях Галактики діаметром шість світлових років повинні перебувати до 10-20 тисяч чорних дір.

Широко використовуваний метод пошуку чорних дір полягає в реєстрації спалахів рентгенівського випромінювання, що відбуваються через те, що екзотичний об'єкт поглинає речовину прилеглої зірки. Однак поблизу центру Галактики спалахи відбуваються лише раз в 100-1000 років.

Астрономи проаналізували дані, зібрані рентгенівською обсерваторією Chandra X-ray Observatory за останні 12 років. Вони шукали слабкі, але помітні рентгенівські спалахи, пов'язані з бінарними системами, які складаються з чорної діри і зірками з малою масою.

На основі результатів спостереження і екстраполяції даних вчені зробили висновок, що в центральній області Галактики діаметром 3,2 світлових року повинні розташовуватися приблизно 300-500 бінарних систем з надкомпактними об'єктами і 10 тисяч одиночних чорних дір. Вони виникли в результаті загибелі масивних зірок, які утворилися з хмари газу і пилу, що оточує Стрілець A *.