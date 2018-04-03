Німці почали продавати свої дизеля за безцінь

Подібний ажіотаж навколо дизельних б / у автомобілів відбувається через введення жорстких норм з вихлопів в країні. Тим більше, що німецьким містам дозволили вводити заборони на в'їзд дизельних автомобілів в цілях боротьби за екологію.

Подібних заборон дотримується і шведський уряд, але там рішення муніципалітетів вступить в силу тільки через два роки. Такого ж рішення дотримується і Рим, плануючи закрити в'їзд дизельним авто до 2024 року.