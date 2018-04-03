Через 10-15 років штучний інтелект повністю замінить людину

Системи штучного інтелекту будуть здатні замінити людину через 10-15 років, коли відбудеться заміна оператора з обробки даних на робота. Про це РІА Новини заявив керівник напрямку інформаційних досліджень Фонду перспективних досліджень Сергій Гарбук.

«Вирішуючи завдання створення прикладного штучного інтелекту, ми говоримо перш за все про заміну на технічну систему людини-оператора, що забезпечує обробку інформації з використанням своїх природних здібностей, що сформувалися в процесі еволюції і продовжують розвиватися протягом людського життя», - зауважив він.

Роботи бачать людину безформною тушею з вусиками. Але це не найстрашніше

На думку вченого, вже сьогодні створені системи штучного інтелекту, які не поступаються людині по ефективності вирішення завдань. Наприклад, розпізнавання осіб і людського голосу.

У березні повідомлялося, що на думку завідувача кафедри складних інтелектуальних систем в Університеті Пассау в Німеччині Бьорна Шуллер, всього через 10 років штучний інтелект зможе писати вірші і перевершить в цьому людину.