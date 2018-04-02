В Інтернеті зявилося зображення Audi Q3 нового покоління

В Інтернеті з'явилося зображення нового покоління компактного кросовера Audi Q3. Продажі цієї новинки повинні початися в найближчі місяці.

Рендерное зображення зробили на основі моделі попереднього покоління, шпигунських фотографій, а також сучасного напрямку дизайну Audi. Судячи з усього, у цього кросовера буде еволюційний, а не революційний дизайн кузова. Тобто новий Q3 не буде надто сильно відрізнятися від свого попередника.

Audi Q3 нового покоління збільшиться трохи в розмірах у порівнянні з моделлю поточного покоління. Це зроблено для того, щоб дистанціювати його від Q2. Але, не дивлячись на збільшення в розмірах, цей кросовер буде важити менше (завдяки платформі MQB).

Якщо зовні новий Q3 навряд чи сильно стане відрізнятися від свого попередника, то в салоні зміни відбудуться більш кардинальні. Так, в салоні з'явиться віртуальний кокпіт Audi Virtual Cockpit другого покоління, а також 9,2-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

У лінійку двигунів увійдуть чотирициліндрові бензинові і дизельні агрегати. Базова комплектація отримає новий 1,5 л двигун (замість 1,4 л агрегату). Покупцям запропонують також версію з більш потужним п'ятициліндровим 2,5 л мотором. Пізніше з'явиться версія, яка заряджається гібридною силовою установкою і навіть з повністю еклектичної силовою установкою.

Продажі нового Audi Q3 почнуться восени. Скільки буде коштувати новинка - поки не відомо.

За матеріалами Motor1.com