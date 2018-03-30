Tesla відкликає 123 тисячі автомобілів через загрозу корозії

Американська компанія Tesla відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S по всьому світу. Причина криється в деталях гідропідсилювача керма, які схильні до корозії, йдеться в повідомленні Tesla, розісланому клієнтам в четвер, 29 березня.

Виробник електромобілів виявив, що корозія вражає болти гідропідсилювача керма в регіонах з холодним кліматом, що в свою чергу може утруднити контроль. При цьому відкликанню підлягають лише моделі, вироблені до квітня 2016 року. Компанія має намір замінити деталі керма в відкликаних електромобілях.

Одночасно в Tesla підкреслили, що на даний момент не було зафіксовано жодної аварії, причиною якої стала б корозія. Також в компанії відзначили, що водії можуть, як і раніше, користуватися автомобілем аж до відкликання, враховуючи лише, що для повороту керма може знадобитися більше зусиль.

Компанія Tesla, незважаючи на зростання обороту, терпить рекордні збитки. Так, в третьому кварталі 2017 року втрати склали 619 млн доларів (533 млн євро) - більше, ніж будь-коли протягом одного кварталу. Крім того, компанія не може досягти заявлених обсягів виробництва бюджетної моделі електромобіля Model 3, інформує dw.