Skoda заявила про 19 нових та оновлених моделей

Компанія Skoda планує в 2019-2020 роках випустити на ринок 19 нових та оновлених моделей. Серед них буде і компактний електричний кросовер Vision X.

Концепт Skoda Vision X вперше показали в цьому місяці на Женевському автосалоні. Він являє собою невеликий кросовер з сучасним дизайном кузова, передовими технологіями і складної трансмісією. Vision X може працювати на бензині, на газі, а також за допомогою електромотора. Однак, серійна версія отримає стандартний двигун внутрішнього згоряння.

Продажі Skoda Vision X почнуться в 2019 році.

У тому ж 2019 році Skoda почне продавати перший в своїй історії електромобіль. Його створять на базі Citigo. У 2020 році чеська компанія запропонує автолюбителям ще один електромобіль. Його побудують на базі концепту Vision E.

Всього ж в 2019-2020 роках Skoda запропонує 19 нових та оновлених моделей. До 2025 року в її лінійці буде не менше десяти моделей електромобілів.

Нагадаємо, у 2017 році компанія Skoda продала всього 1 200 500 автомобілів, що на 6,6% більше, ніж в 2016 році. Це кращий показник продажів чеської компанії за весь час її існування.

За матеріалами Motor1.com