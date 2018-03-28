Компания Toyota відмовилася від випуску Avensis

Компания Toyota відмовилася від випуску однієї зі своїх найвідоміших моделей - Avensis. На пенсію автомобіль відправився, по суті, негласно: автовиробник вирішив не афішувати цю подію.

Toyota Avensis з'явилася на світ в 1997 році. Більш ніж за 20 років виробництва машина дебютувала в трьох поколіннях, останнє з яких пережило дві модернізації. Однак в останні роки продажі моделі стали помітно падати (і седана, і універсала), тому єдиному заводу, що випускає Toyota Avensis, підприємству в Бернастон (Дербішир, Англія, Великобританія), дали відмашку про закінчення збирання машини.

Для розуміння, в 2017 році Тойота продала 25,3 тис. Авенсіс, що на 28% менше, ніж в 2016-м (а в 2004-му було реалізовано 143 тис. екземплярів). У той же час прямих конкурентів - Volkswagen Passat і Skoda Superb - за аналогічний період розкупили в кількості 183,2 і 81,4 тис. одиниць відповідно.