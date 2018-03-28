У Німеччині різко подешевшали дизельні автомобілі

Німецькі автосалони, які продають потримані авто, переповнені дизельними автомобілями. Про це повідомляє Вild.de.

За приблизними оцінками, зараз в Німеччині власники хочуть позбутися приблизно від 300 тис. б/у дизельних автомобілів стандартів Євро-1 - Євро 5 в зв'язку з заборонами на використання авто на важкому паливі в багатьох німецьких містах.

У зв'язку зі збільшеням пропозиції, ще з грудня 2017 дизеля різко обвалилися в ціні - в середньому на тисячу сімсот п'ятьдесят дев'ять євро. На деякі моделі автомобілів падіння вартості досягло 3500 євро.

При цьому, вартість автомобілів стандарту ЄВРО-6, на які заборона в Німеччині не поширюється, залишилася незмінною.