У Німеччині різко подешевшали дизельні автомобілі
На деякі моделі автомобілів падіння вартості досягло 3500 євро.
Німецькі автосалони, які продають потримані авто, переповнені дизельними автомобілями. Про це повідомляє Вild.de.
За приблизними оцінками, зараз в Німеччині власники хочуть позбутися приблизно від 300 тис. б/у дизельних автомобілів стандартів Євро-1 - Євро 5 в зв'язку з заборонами на використання авто на важкому паливі в багатьох німецьких містах.
У зв'язку зі збільшеням пропозиції, ще з грудня 2017 дизеля різко обвалилися в ціні - в середньому на тисячу сімсот п'ятьдесят дев'ять євро. На деякі моделі автомобілів падіння вартості досягло 3500 євро.
При цьому, вартість автомобілів стандарту ЄВРО-6, на які заборона в Німеччині не поширюється, залишилася незмінною.